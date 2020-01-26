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TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 1

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Bandırmaspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Berkay Daban xx, Efe Kurtuluş xx
Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Birhan Vatansever xx (Ali Kucik dk. 77 ?), Feyyaz Belen xx, Erkan Taşkıran xxx, Adem Alkaşi xx, Abdullah Karmil x, Doğan Can Davas xx (Selçuk Alibaz dk. 66 xx) , Hüseyin Bak xx, Onur Akbay xxx, Tayyib Kanarya x (Sinan Akaydın dk. 73 xx), Benhur Keser xxx
GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı xx, Doğanay Kılıç xx (Berkay Sefa Kara dk. 89 ?), İlyas Çakmak xx (Yusuf Türk dk. 82 ?), Metincan Cici xxx, Harun Aydın xx, Birkan Öksüz xx, Faruk Öcal xx, Özgür Yılmaz xx, Alican Karadağ xx, Ömer Gür xx (Hakkı Can Aksu dk. 64 xx), Hakan Olkan x
Goller: Onur Akbay (dk. 34) (Bandırmaspor), Metincan Cici (dk. 63) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Feyyaz Belen, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas, Onur Akbay, Tayyib Kanarya (Bandırmaspor), İsmail Şahmalı, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan (GMG Kastamonuspor)
Kırmızı Kart : Hakan Olkan (dk. 59) (GMG Kastamonuspor)

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