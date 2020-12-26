TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK: 1 - GMG Kastamonuspor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği GMG Kastamonuspor’a 2-1 yenildi.
Stat: Atatürk Şehir
Hakemler: Yiğit Peşin xx, Abdurrahman Atabay xx, Serdar Osman Akarsu xx
Van Spor FK: Aydın Bağ xx, İsmail Güner xx, Abdulkadir Özdemir xx (Yiğit Gökoğlan dk. 63 x), Utku Şen xx, Sedat Cengiz xx, Üzeyir Ergün xx, Sefa Küpeli xx (Cem Özdemir dk. 88 x), Burhan Arman xx (Zafer Şensoy dk. 46 xx), Oktay Aydın xx, Barış Gök xx, Yakup Demir xx
Teknik Direktör: Sebahattin Akgül
GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol xx, Mert Arabacı xx, Faruk Öcal xx, Hakkı Can Aksu xx, Özgür Yılmaz xx, Recep Yılmaz xx, Ömer Faruk Yücel xx (Sefa Gebeşoğlu dk. 68 x), Birkan Öksüz xx (Sümer Odabaş dk. 86x), Harun Aydın xx, Metincan Cici xx, Oğuzhan Doğan xx
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Yakup Demir (dk.53) (Van Spor FK), Harun Aydın (dk. 49), Metincan Cici (dk.85) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Oktay Aydın (Van Spor FK), Harun Aydın, Faruk Öcal (GMG Kastamonuspor)