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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Bodrumspor: 5

VAN HABERLERİ  | 02.02.2020 15:17 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig’in 21. haftasında Van Spor FK, evinde Bodrumspor’a 5-1 mağlup oldu.

Stat: Atatürk
Hakemler: Mustafa Aydın xx, Emin Barlas xx, Arif Dilmeç xx
Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Samet Cantürk x (Cenk Kaplan dk. 46 x), Nuri Terliksiz x, Tarık Mayhoş x (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 36 x), Oktay Aydın xx, Barış Sağır x (Maksut Taşkıran dk. 68 x), Serdar Cansu x, Tunç Murat Behram x, Enes İslam İlkin x, Batuhan Er x
Teknik Sorumlu: Taner Taşkın
Bodrumspor: Übeyd Adıyaman xxx, Medeni Bingöl xxx, Oğuzhan Türk xxx (Caner Solmaz dk. 46 xxx), Emre Özkan xxx, Muhammet Aran xxx, Erkan Değişmez xx (Hüseyin Erkan dk. 22 xxx), Emirhan Subaş xxx, Celal Dumanlı xxx, Batuhan Ayvaz xxx, Abdullah Topkara xxx (Süleyman Özdamar dk. 54 xxx), Timur Kosovalı xxx
Teknik Sorumlu: Tarık Daşgün
Goller: Oktay Aydın (dk. 8) (Vanspor), Timur Kosovalı (dk. 9 ve 29) Celal Dumanlı (dk. 57), Batuhan Ayvaz (dk. 81), Hüseyin Erkan (dk. 89) (Bodrumspor)
Kırmızı kart: Emre Özkan (dk. 51) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Emirhan Subaş, Emre Özkan, Hüseyin Erkan, Übeyt Adıyaman (Bodrumspor)

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