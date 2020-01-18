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  4. TFF 2. Lig: Vanspor: 4 - Niğde Anadolu: 0

TFF 2. Lig: Vanspor: 4 - Niğde Anadolu: 0

VAN HABERLERİ  | 18.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta mücadelesinde Vanspor, evinde konuk ettiği Niğde Anadolu’yu 4-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk
Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Çetin Öncel xx, Mehmet Özer xx
Van Spor FK: Salih Şenbaş xxx, Barış Gök xxx, Samet Cantürk xxx, Nuri Terliksiz xxx, Tarık Mayhoş xxx, Oktay Aydın xx (Sefa Küpeli dk. 69 xx), Barış Sağır xxx, Serdar Cansu xxx, Tunç Murat Behram xxx (Cihan Özkaynak dk. 82 ?), Mehmet Sıddık İstemi xxx, Batuhan Er x (Maksut Taşkıran dk. 46 xxx)
Niğde Anadolu FK: Muhammet Taha Tepe x, Mustafa Hakkı Peker x (Hüseyin Altuğ Taş dk. 39 x), Yusuf Can Esendemir x, Recep Yemişci x, Rıza Efendioğlu x, Atalay Gürel x, Atalay Yıldırım x (Emir Can Sayar dk. 59 x), Metehan Yilmaz x, Hakkı Yıldız x, Berkin Taşkın x (Ali Mert Aydın dk. 81 x), Altar Han Hidayetoğlu x
Goller: Barış Gök (dk. 22), Oktay Aydın (dk. 32), Tunç Murat Behram (dk. 60), Mehmet Sıddık İstemi (dk. 90) (Van Spor FK)
Sarı Kartlar: Mustafa Hakkı Peker, Yusuf Can Esendemir, Recep Yemişçi, Nuri Terliksiz (Niğde Anadolu FK), Sefa Küpeli, Salih Şenbaş (Van Spor FK)

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