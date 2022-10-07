TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fuchs Sports Türkiye arasında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarının 5 yıllık devrini kapsayan anlaşmanın imza töreni 12 Ekim Çarşamba günü yapılacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek imza töreni saat 12.00'de başlayacak.
Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fuchs Group Associates Üst Yöneticisi (CEO) Jean Fuchs ve avukat Emin Özkurt'un yanı sıra TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden takımların başkan, teknik direktör ve futbolcuları katılacak.
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