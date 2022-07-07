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TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

07.07.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig, 28 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon, 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. Ligde 4, 8, 24, 29 ve 33. hafta müsabakaları, hafta içi oynanacak.

Beyaz ve Kırmızı Grup olarak oynanacak ligde ilk hafta müsabakaları şöyle:

- Beyaz Grup

İnegölspor-Bayburt Özel İdare

Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu

Bitexen Düzcespor-Ankaraspor

Menemenspor-Esenler Erokspor

Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler

Arnavutköy Belediyespor-Sivas Belediyespor

Şanlıurfaspor-Çorum FK

Somaspor-Batman Petrolspor

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor

Bursaspor (BAY)

- Kırmızı Grup

Adıyaman FK-1461 Trabzon

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor

Silahtaroğlu Vanspor-Pazarspor

İskenderunspor-Balıkesirspor

Diyarbekirspor-Uşakspor

Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928

Etimesgut Belediyespor-Sarıyer

GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor

Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor

Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor

- Volkan Can: "Deplasman seyirci kısıtlamamızı, iki taraf anlaşırsa yüzde 30'a çıkarttık"

Fikstür çekimi öncesi açıklamada bulunan TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, yüzde 5 olan deplasman seyirci kısıtlamasını, yeni sezonda tarafların anlaşması halinde yüzde 30'a çıkarttıklarını söyledi.

Federasyon olarak alt liglere çok değer verdiklerini kaydeden Volkan Can, "Yeni sezon hayırlı olsun. Yeni bir yönetim kuruluyuz. 18 günde inanılmaz yol katettik. 2 ve 3. lig kulüplerimiz, futbolumuzun mihenk taşlarındandır. İlk icraatımız olarak liglerimizde 2. ligden beşer yerine dörder, 3. ligden dörder yerine üçer takım düşürme kararı almıştık. Bir diğer konumuz, ekonomik olarak kulüplerin rahatlaması için yol masrafları gibi desteklerimizi revize edecek olmamızdı. Bu konuda da son noktayı koymak üzereyiz. Yüzde 5 olan deplasman seyirci kısıtlamamızı, iki taraf anlaşırsa yüzde 30'a kadar çıkarttık. Lig Koordinasyon Kuruluna alt liglerden bir temsilci almayı da planlıyoruz. Böylece fikstür, maç programları ve diğer konularda ortak hareket etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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