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TFF 2. Lig'de 26 Ocak'taki 22. hafta maçları ertelendi

24.01.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de 26 Ocak'taki 22. hafta maçları ertelendi

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 26 Ocak Çarşamba günü oynanması gereken 22. hafta karşılaşmaları ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Maçların oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

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