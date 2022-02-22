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TFF 2. Lig'de 27. hafta maçları yarın yapılacak

22.02.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de 27. hafta maçları yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta maçları yarın oynanacak.

Ligde tüm müsabakaları saat 13.00'te başlayacak haftanın programı şöyle:

- Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Kırklarelispor (Diyarbakır)

Akhisarspor-Pendikspor (Spor Toto Akhisar)

Isparta 32 Spor-Uşakspor (Isparta Atatürk)

Tarsus İdman Yurdu-Kırşehir Belediyespor (Tarsus İlçe)

Anagold 24Erzincanspor-Nazilli Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Ankara Demirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Bucaspor 1928-Eskişehirspor (Yeni Buca)

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

- Kırmızı Grup

Somaspor-Serik Belediyespor (Soma Atatürk)

Silahtaroğlu Vanspor FK-Kahramanmaraşspor (Van Atatürk)

Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)

Çorum FK-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Çorum Şehir)

Adıyaman FK-Afjet Afyonspor (Adıyaman Atatürk)

Niğde Anadolu FK-Diyarbekirspor (Kırşehir Ahi)

İnegölspor-Ergene Velimeşespor (İnegöl İlçe)

1461 Trabzon FK-Sakaryaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Ankaraspor-Turgutluspor (Osmanlı)

Sarıyer-Etimesgut Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

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