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TFF 2. Lig'de gruplar belirlendi

30.06.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can: "Bu sene ikinci ligde 5'er takım yerine 4'er takım düşecek"

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'in 2022-2023 sezonu gruplarında yer alacak takımlar belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde konuşan Volkan Can, yeni dönemde iş birliği içinde çalışacaklarına inandığını vurgulayarak "Bildiğiniz üzere bu sene planlamada ikinci liglerden 5'er, üçüncü liglerden 4'er takım düşecekti. Sayın başkanımız Ankara'daki toplantıda bizlere söz vermişti. Yönetim kurulunda da dün onaylandı. Bu müjdeyi size veriyorum. Bu sene 5'er takım yerine 4'er takım düşecek. Bu sezon vergi ve SGK borçlarından yine muaf olacağız. Yani transfere engel borcumuz olmayacak. Yeni sezonun dostça, fair play ruhuyla ve futbolun güzellikleri içinde geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alacak. TFF 2. Lig'de müsabakalar, 27-28 Ağustos'ta başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

Gruplarda yer alan takımlar şöyle:

Kırmızı Grup: 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Criptoswaps Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, İskenderunspor, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor FK, Uşakspor, Weecoins Kırklarelispor

Beyaz Grup: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor, Ankaraspor, Arnavutköy Belediyespor, Batman Petrolspor, Bayburt Özel İdare, Bitexen Düzcespor, Bursaspor, Çorum FK, Esenler Erokspor, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Isparta 32 Spor, İnegölspor, Menemenspor, Sivas Belediyespor, Somaspor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu

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