YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TFF 2. Lig'de play-off finalistleri yarın belli olacak

TFF 2. Lig'de play-off finalistleri yarın belli olacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig'de play-off finalistleri yarın belli olacak

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig play-off yarı final maçları, yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, finale yükselecek.

TFF 2. Lig'de play-off yarı final maçlarının programı şöyle:

20.00 Ankara Demirspor-Tuzlaspor (Calista Sports Center)

22.00 Manisa FK-Sancaktepe FK (Titanic Mardan)

Yarı finali geçecek takımlar, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Antalya Stadı'nda final maçında karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:45
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Kanuni'nin tılsımlı gömleği

Kanuni'nin tılsımlı gömleği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.