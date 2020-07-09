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TFF 3. Lig

ORDU HABERLERİ  | 09.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig

TFF 3. Lig takımı 52 Orduspor FK Başkanı Şükrü Bodur, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.
Bodur, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yeni sezonda yapılacak transferler için transfer komitesi oluşturduklarını belirtti. Transfer Komitesinde kendisi, 2. Başkan Bahtiyar Köksal, Yönetim Kurulu Üyesi Önder Okur, Teknik Direktör Sinan Bayraktar, İdari Menajer Berk Karamustafa ve Kulüp Müdürü Hüseyin Yüce’nin yer aldığını kaydeden Bodur, yeni sezona sıkı hazırlanacaklarını belirtti.
Kulüp Başkanı Şükrü Bodur, “Teknik Direktörümüz Sinan Bayraktar’la yeni dönem hedeflerimizi ve politikalarımızı belirledik. İç ve dış transferde teknik heyetin çalışma kadrosunu tespit etmek, belirlemek tamamen Sinan Bayraktar’a verilmiştir. Yönetim ve transfer komitesi bu belirlemeler ve tespitler doğrultusunda hareket edecektir” dedi.
Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Bodur, 2020-2021 futbol sezonunda 2. ve 3. Liglerin 18 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı duyumlarını aldıklarını ve tüm hazırlıklarımızı bu tarihe kadar bitirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bodur, “Sezonu mutlak şampiyonluk parolası ve hedefiyle başlayacağız. Bu günden itibaren iç ve dış transfer çalışmaları başlayacaktır.
Şampiyonluk hedefinde birlik ve beraberlikleri sağladığımızda geçmişte neleri başardığımız hepimizin malumudur. Sezon içerisinde oynamaya başlayacağımız yeni stadımızı sezon sonunda şampiyon olarak taçlandırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

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