TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. hafta maçları ertelendi

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak Cumartesi günü oynanması gereken 22. hafta karşılaşmaları olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de devam eden olumsuz hava koşulları, elverişsiz saha şartları ve ulaşımda yaşanması muhtemel aksamalarla birlikte hafta içi 2 Şubat'ta oynanacak 23. hafta maçları da dikkate alınarak, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak Cumartesi günü oynanacak 22. hafta müsabakalarının tamamının ertelendiği bildirildi.
Maçların oynanacağı tarihin ayrıca ilan edileceği kaydedildi.
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