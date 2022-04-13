İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Kuşadasıspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1

Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3

Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Bitexen Düzcespor-İskenderunspor: 0-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-1

Çarşambaspor-Kalecik FK: 3-1

Hacettepe-Kızılcabölükspor: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-1



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