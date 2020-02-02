TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Yomraspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında Yomraspor’a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Ordu 19 Eylül
Hakemler: Metehan Alpat xx, Muhammet Munir Dadı xx, Niyazı Atakan Ataseven xx
52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel x, Gökhan Açıkgöz x (Göksu Mutlu dk. 35 x), Burak Özsoy xx, Gürkan Arslan x (Sergen Orman dk. 66 x), Ömer İnan xx, Mert Efe Çölbeyi xx, Yunus Şimşek xx, Uğur Durmuş xx, Murat Kara xx, Yasin Öztop xx, Altan Kılıç x (Muhammet Can Öztürk dk. 31 xx)
Yomraspor: Tunahan Dikişçi xxx, Mehmet Can Köse xx, Sinan Altınel xx, Erhan Şengül xx (Emre Aygün dk. 88 xx), Emre Turgut xx (Emre Bayram dk. 66 xx), Hasan Çavdar xx (Orhan Gülle dk. 80 ?), Hüseyin Sürmeneli x, Ali Osman Karnapoğlu xx, Fatih Kıran xxx, Kaan Güdü xxx, Ogün Özçiçek xx
Goller: Fatih Kıran (dk. 24), Kaan Güdü (dk. 28) (Yomraspor)
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