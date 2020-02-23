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TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 1 - Sultanbeyli Belediye Spor: 0

ORDU HABERLERİ  | 23.02.2020 16:35 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 25. haftasında 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Sultanbeyli Belediye Sporu’u 1-0 mağlup etti.

Stat: 19 Eylül
Hakemler: Özgür Reha Alıcı xx, Ferhat Dalgıç xx, Yusuf Şimşek xx
52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel x, Burak Özsoy x, Kemal Cingirt x, Gürkan Arslan x, Muhammet Can Öztürk xx (Emre Bayrak dk. 87 ?), Ömer İnan xx, Göksu Mutlu x, Yunus Şimşek x, Uğur Durmuş x, Yasin Öztop x (Sergen Orman dk. 68 x), Kubilay Serbest x (Murat Kara dk. 78 x)
Sultanbeyli Belediye Spor: Ertuğrul Furkan x, Uğur Adem Gezer x, Recep Soner Cihan x, Arda Hilmi Şengül x, İlker Cihan xx, Kadir Samet Eser x (Emrullah Yıldırım dk. 88 ?), Sırat Yeşilördek x, Muhammet Enes Erdem x (Fayih Taşdelen dk. 62 x), Sedat Komi x, Beytullah Ayduvan x, Oğuz Mataracı x (Bünyamin Küçükosman dk. 76 x)
Gol: Kubilay Serbest (dk. 45) (52 Orduspor Futbol Kulübü)

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