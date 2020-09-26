YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Elazığ Karakoçanspor: 1

TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Elazığ Karakoçanspor: 1

SAMSUN HABERLERİ  | 26.09.2020 18:31 | Son Güncelleme

Misli.com TFF 3.

Misli.com TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Elazığ Karakoçanspor’la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Sezer Yalçın xx, Enes Berk Güçlü xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx
Çarşambaspor: Eren xxx, Aykut xx, Kaan xx, Erhan xx (Selahattin dk. 71 xx), Muhammet Mustafa xx, Abdulkadir xx (Abdulsamet dk. 65 xx), Oğuzhan xx, Mete Han xx, Murat xx (Hasan dk. 71 xx), Kemal Sabri xxx, Serhan xxx
Elazığ Karakoçan: Ömer xx, İsmail xx, Burak Özbakır xx, Yaşar Kaan xx (Eren dk. 90+4 ?), Mehmet xx, Hüseyin xx (Samet dk. 68 xx), Ferhat xx, Fatih xx, Batuhan xx, Semih xx (Barış dk. 61 xx), Burak Kavlak xx (Melih dk. 61 xx)
Goller: Hüseyin Fıstıkcı (dk. 59) (Elazığ Karakoçan), Serhan Yılmaz (dk. 82) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Aykut, Hüseyin (Elazığ Karakoçan)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Ünye’ye Büyükşehir eli
Ünye’ye Büyükşehir eli
Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme
Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme
MHP Tuşba 3. olağan kongresi yapıldı
MHP Tuşba 3. olağan kongresi yapıldı

Samsun Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:19
Öğle
12:31
İkindi
15:52
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Alper Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Başak Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde skandal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde skandal
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.