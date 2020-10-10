TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Çankaya Futbol Kulübü: 3

TFF 3. Lig 1. Grup 4. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Çankaya Futbol Kulübüne 3-1 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Sedat Etik xx, Önder Çalış xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xxx, Gökhan Açıkgöz xx, Enver x, Rıdvan Sönmez x (Hacı Şükrü Çiçek dk. 61 xx), İsmail Bulut x, Mehmet Seçme xx (Cevatcan dk. 80 xx), Fatih Arat xx, Muhammet Burak x, Sinan Yazıcı x (Kemal Bolat dk. 61 x), Rıdvan Sağlam x (Onur dk. 79 x), Tevfik Doğukan x (Emrah Günaydın dk. 79 x).
Çankaya Futbol Kulübü: Muhammet Geylani xx, Mert xx, Bekir xx, Yağız x (Yaser dk. 71 x), Furkan xxx, Ramazan xx, Yasin xx, Furkan Safi xxx (Doğukan dk. 80 x), Bilal xx, Deniz xx, Miraç xx
Goller: Hacı Şükrü Çiçek (dk. 85 pen.) (Fatsa Belediyespor), Furkan Safi (dk. 57 ve 80), Furkan Tütüncü (dk. 76), (Çankaya Futbol Kulübü)
Kırmızı kartlar: Muhammet Burak (dk. 79), İsmail Bulut (dk. 86) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kart: Mert Kurt (Çankaya Spor Kulübü)