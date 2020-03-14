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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Büyükçekmece Tepecikspor: 3

MUĞLA HABERLERİ  | 14.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor’a 3-2 mağlup oldu.

Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor maçında her iki takım futbolcuları korona virüsü önlemleri kapsamında seremoni sırasında tokalaşmadı.
Muğla Gençlik Ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yöneticiler ile Büyükçekmece Tepecikspor yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izlediler.
Maçtan Dakikalar
7’nci dakikada Berkay’ın ceza sahası dışından sert şutunda top, direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-1
19’uncu dakikada Turgay’ın serbest vuruştan ceza alanına havalandırdığı topa Sabri’nin kafa vuruşu, kaleci Ramazan’da kaldı.
26’ncı dakikada Tolunay’ın ceza alanı içinden yerden vuruşunda top direkten döndü.
28’inci dakikada Turgay’ın serbest vuruştan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
46’ıncı dakikada soldan Turgay’ın ceza alan içinden ortaladığı topu önünde bulan Erkan’ın yerden vuruşunda top ağlar ile buluştu. 2-1
71’inci dakikada Berkay’ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top kaleci Serkan’ın uzanamadığı köşeden top ağlara gitti. 2-2
90+ 2’inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Berkay’ın sert vuruşunda topla kaleciye rağmen ağlar ile buluştu. 3-2
STAT: Fethiye Şehir
HAKEMLER: Emre Korkmaz xx, Ali Kılıç xx, Yunus Doğan xx
FETHİYESPOR: Serkan xx, Sabri xx, Erdi xx, Turgay xx, Burak xx, (Dk. 88 Feyzullah x), Tolunay xx, Emre Bekir xx, Cemal xx, Mert Caymaz xx, ( Dk. 71 Halil x), Erkan xx , (Dk. 66 Harun xx), Anıl xx
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Ramazan xx, Özkan xx, Berkay xx, Yunus xx, Kayhan xx,(Dk. 69 Ömer xx), Deniz xx, Halil xx, ( Dk. 51 Hasan xx), Sefer xx, Mert Türkileri xx, (Dk. 51 Aykut xx ), Enes xx, Emre Usta xx
SARI KARTLAR: Dk. 36 Tolunay Dk. 37 Mert Caymaz, Dk 45+1 Erkan, Dk. 49 Burak,Dk. 90 Emre Bekir ( Fethiyespor), Dk. 38 Özkan, Dk. 60 Emre Usta (Büyükçekmece Tepecikspor )
GOLLER: Dk.7, 71, 90+2 Berkay (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 28 Turgay, Dk. 46 Erkan ( Fethiyespor)

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