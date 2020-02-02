YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Elazığ Belediyespor FK: 0

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Elazığ Belediyespor FK: 0

MUĞLA HABERLERİ  | 02.02.2020 15:44 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Elazığ Belediyespor FK’yı 2-0 mağlup etti.
Fethiye Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmaya taraftarın ilgisi az oldu. Apaçi taraftar grubu maç boyunca Fethiyespor’a büyük destek verdi. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Muğla Gençlik ve Spor ile Müdürü Ömer İlman, yöneticiler ile Elazığ Belediyespor Fk yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izledi.

Maçtan Dakikalar
4. dakikada ceza alanı dışında Mert Caymaz’ın düşürülmesi sonucu hakem faul kararı verdi. Topun başına geçen Mert Caymaz topa çok sert vuruşunda, top kalecinin solundan ağlar ile buluştu. 1-0
20. dakikada Furkan’ın ceza sahasına dışından sert vuruşunda top üst direkten geriye döndü.
55. dakikada Aykut’un orta alandan getirdiği topu, Mert Özmen’e aktardı, Mert ceza sahasındaki dışında vuruşunda top yandan dışarı gitti.
68. dakikada Ceza alanı dışından Mert Özmen’in kullanılan serbest vuruşta top kaleci Ogün’ün solundan ağlata gitti. 2-0

Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Burak Filik xx, Mehmet Saldıraner xx, Yunus Şimşek xx
Fethiyespot: Serkan xxx, Erdi xxx, Halil x, (Dk 80 Mert Çölgeçen x), Turgay x, (Dk. 39 Aykut x), Burak Özbakır xx, (Dk. 66 Eren x), İbrahim xx, Mert Özmen xxx, Emre xx,Cemal xx, Mert Caymaz xx Anıl xx
Elazığ Belediyespor FK: Ogün xx, Emrah xx, ( Dk. 60 Mazlum x), Can xx, Burak Keskin xx, Arif xx, Hayrettin xx, Oktay xx, (Dk. 25 Ferhat xx), Tuncay xx, Furkan xx,(Dk. 69 Cenk x), Semih xx, Burak Kavlak xx
Goller: Dk. 4, Dk. 68 Mert Özmen, (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Mert Özmen, Burak Özbakır, Aykut, Anıl, Erdi (Fethiyespor) Arif, Can (Elazığ Belediyespor FK)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Muğla Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:25
İkindi
16:13
Akşam
18:38
Yatsı
19:55

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Esen Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Muğla’da ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık

Muğla’da ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Su parkında felç oldu

Su parkında felç oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.