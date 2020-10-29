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TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - 1877 Alemdağspor: 2

MANİSA HABERLERİ  | 29.10.2020 15:47 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Teknik Direktör Ahmet Seçgin yönetimindeki Manisaspor, ligin 6. Haftasında kendi evinde 1877 Alemdağspor’a uzatma dakikalarında yediği iki golle 2-1 mağlup oldu.

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Tolga Tugay İnan xx, Sabri Öge xx, İlke Akman xx
Manisaspor: Ahmet Önal x (Dk.48 Abdülkadir Taşdemir x), Lider Koç xx, Burak Keskin xx, Serhat Maden xx, Yusuf Tekin xx, Atakan Cidam xx, Çağrı Gülcü xx, Mehmet İncebacak x, Kaan Aşnaz x (Dk. 90+5 Anıl Bozkurt ?), Uğur Parlak x (Dk.46 H.İbrahim Yazğılı x), Murat Torun xx ( Dk. 82 Muhammed Furkan Kaplan ?)
1877 Alemdağspor: Muzaffer Sarıibrahim xx, Enes Çalışkan x (Dk. 46 Ahmet Taner Çukadar xx), Ertuğrul Usta xx, Erhan Göç xx, Metehan Çakal xx, Sertaç Gökaltın xxx, Emre Dalgalıdere xx, Emirhan Özer xx, Çağlar Özel xxx, Anıl Kara x, (Dk. 65 Alperen Bektaş xx), Fırat Aras xx
Goller: Dk. 7 Murat Torun (Manisaspor) Dk. 90 Çağlar Özel, Dk.90+5 Sertaç Gökaltın (1877 Alemdağ)
Sarı Kart: Lider Koç, Çağrı Gülcü, Abdülkadir Taşdemir, Vahap Aydemir (Manisaspor) Taner Çukadar (1877 Alemdağ)
Kırmızı Kart: Dk.45 Mehmet İncebacak (Manisaspor)

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