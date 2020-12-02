TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Manisaspor, ligin 12. haftasında evinde ağırladığı Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Murat Ercan xx, Orhan Timurtaş xx, Recep İlker Kor xx
Manisaspor: Ahmet xx, Yusuf xx, Çağrı x, (Berk dk. 90 ?), Burak xx, Gökhan xx, Atakan xx, Uğur xx (Vahap dk. 61 x), Mehmet xx (Anıl dk. 75 x), Serhat xx, Bahtiyar xxx (Halil dk. 75 xx ), Lider x
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Enver x, Rıdvan xx, Emrah xx, İsmail xx, Mehmet x (Hacı Şükrü dk. 73 xxx) Doğukan x, (Onur dk. 33 xx), Emre x (Tevfik 90+2 ?), Muhammed xx, Sinan x, Bilal Can x (Gökhan dk. 33 xx)
Goller: Bahtiyar (dk.45+1) (Manisaspor), Hacı Şükrü (dk.80) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar:Mehmet, Anıl, Lider (Manisaspor), Rıdvan (Fatsa Belediyespor)