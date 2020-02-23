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TFF 3. Lig Muğlaspor:0 Osmaniyespor: 0

MUĞLA HABERLERİ  | 23.02.2020 16:07 | Son Güncelleme

3.

3. Lig 3. Grupta takipçisi Osmaniyespor’u konuk eden Muğlaspor, rakibi ile puanları paylaştı. Muğlaspor-Osmaniyespor karşılaşmasında 48 Gençlik Taraftar Derneği Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ü takıma katkıları nedeniyle tribüne davet etti ve uzun süre tezahürat etti. Maçın başlama düdüğü ile birlikte ev sahibi Muğlaspor’lu futbolcular uzun süredir alamadıkları paraları için yönetim protesto amacıyla topa bir dakika müdahale etmedi. Konuk ekip de kendi sahasında top çevirdi.
Maçtan Dakikalar
Dk. 19: Osmaniyespor’lu Taşkın Kartal’ın yaklaşık 35 metreden vurduğu sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.
Dk.39: Muğlaspor gole çok yaklaştı. Rıdvan’ın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada topa dokunamayan Ramazan takımını mutlak golden etti.
Dk 47: Muğlaspor net pozisyondan yararlanamadı. Ramazan sağ kanattan getirdiği topu sol kanattan bindiren Rıdvan ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rıdvan’ın şutunu kaleci Alp son anda kornere çeldi.
Dk. 60: Osmaniyespor’da Samet’in sağ kanattan yaptığı ortada Furkan sert vurdu. Kaleci Gökhan’dan dönen topu defans son anda uzaklaştırdı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Alkım Aksoy xx, Özgür Fatih Kalaycı x, Mikail Can xx
Muğlaspor: Gökhan Yenigün xx, Mustafa Acar xx, Mehmet Akif Şerifoğlu xx, Burak Yılmaz x( Dk 66 Anıl Yıldırım x), Ramazan Özkabak xx (Dak. 78 Adem Aydın x), Güray Fırat xx, Rıdvan Çelik xx (Dak. 89 Rıza Altıntaş), Osman Kocaağa xx, Murat Can Bölükbaşı xx, Muhammed Emel x, Sami Can Özkan x
Osmaniyespor: Alp Arda xx, Furkan Işıkdemir x (Dak. 83 Abdullah Ali Telli x), Ahmet Baykal x (Dak 76 Hakan Akman x), Ekrem Sütçü xx, Samet Dağlı xx, Kerim Bölük xx, Hamit Bayraktar xx, Erkan Çam xx, Taşkın Kartal xx (Dak. 90 Onur Kızaltaş), Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Soner Birinci x
Sarı Kartlar: Burak Yılmaz, Anıl Yıldırım (Muğlaspor), Hamit Bayraktar, Soner Birinci, Erkan Çam (Osmaniyespor)

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Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Amiral Eczanesi
Bodrum
Artemis Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
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