3. Lig: Muğlaspor: 1 - Adıyaman 1954: 1

Misli.com 3. Lig 11. haftasında Muğlaspor, sahasında Adıyaman 1954 ile 1-1 berabere kaldı.-
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Doğukan Yıldırım xx, Halil Tolgahan Demir xx, Rıdvan Çelik xx
Muğlaspor: Barış Başkan xx, Mehmet Yeniler xx, Mümin Aysever xx (Atakan Akbulut dk. 87 ?), İbrahim Can Köse xx, Burak Yılmaz x (Erol Aydın dk. 63 x), İbrahim İçuz x, Ömer Faruk Canbirdi xx, Polat Ertek xx, Emre Yıldırım xx, Muhammed Emel xx, Nizamettin Emirhan Kılıç xx (Asım Aksungur dk. 73 x)
Adıyaman 1954 Spor: Türker Dırdıroğlu xx, Sefa Aksoy xx, Selim Şahin xx, Fuat Bavuk xx (Sami Emirhan Kayıkçı dk. 82 ?), Ahmet Teker xx (Hüseyin Ekici dk. 90 ?), Mustafa Çalışkan xx (Taylan Özgün dk. 45 xx), Serkan Yıldız xx, Seyid Ahmet Han xx, Osman Paşa Zorlu xx, Salim Uzun xx (Haluk Türkeri dk. 80 ?), İlyas Ekiz xx
Goller: Mümin Aysever (dk. 22 pen.) (Muğlaspor), Taylan Özgün (dk. 54) (Adıyaman 1954 Spor)
Sarı Kartlar: İbrahim İçuz, Nizamettin Emirhan Kılıç, Polat Ertek (Muğlaspor) Sami Emirhan Kayıkçı, Ahmet Teker (Adıyaman 1954 Spor)