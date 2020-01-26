TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 2 - Kelkit Belediyspor:1

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 20. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyspor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 1954 Kelkit Belediyespor, ataklarıyla Nazilli defansına zor anlar yaşattı. Konuk ekip Alparslan Fidan 40. dakikada üstünlüğü sağlayan golü atarken, ikinci yarıya hızlı başlayan Nazilli Belediyespor 51’inci dakikada defanstan Adem Sağlam’ın ters dokunuşuyla beraberliği sağladı. Ataklarını sürdüren ev sahibi Nazilli, 58’inci dakikada Mert Çapar’ın muhteşem sert şutuyla galibiyeti getiren golü attı. Son dakikalarda konuk ekip Kelkit’in etkili ataklarını ise defanstan Hasan ve Sergen ile kaleci Zekeriya geçit vermeyerek 3 puanın sahibi oldu. Nazilli ekibi, Soma ekibinin berabere kalması ve Nevşehir’in mağlubiyetinin ardından 2. sıraya yükselerek liderin ensesinden takibe devam etti.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Aytaç Geçgel *, Süleyman Yavaşoğlu **, Sinan Ertinğü ****

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya ****, Polat ***, Ufukcan **, Sedat ** (Dk.71 Fatih ***), Aziz * (Dk.46 Can Ahmet **) (Dk.90+1 Sinan ?), Zafer **, İsmail *, Sergen ***, Mert ***, Hasan **, Yunus *

1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ceyhun *, Hüseyin * (Dk.81 Hayri ?), Alparslan ***, Hamza **, Ensar * (Dk.54 Erhan **), Erkan **, Adem Sağlam ****, Enes ***, Adem Kaba *, Halil İbrahim ***, Tayfun ** (Dk.74 Emre **)

SARI KARTLAR: Zafer, Polat, Sergen, İsmail, Ufukcan, Sedat (Nazili Belediyespor)

