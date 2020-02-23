TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 7 Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 25. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği’ni 7-2 mağlup etti.

Nazilli Belediyespor, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından Darıca Gençlerbirliği’ni rahat geçti. Karşılaşmada 7 golle 3 puanı alan Nazilli Belediyespor, 39 puanla ligde 3’üncü sıraya yükseldi. Karşılaşmanın 28’inci dakikasında Berat ile Sergen’in ikili mücadelesinde yerde kalan Sergen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaşının üstü açılan Sergen’e 14 dikiş atılırken, beyin sarsıntısı nedeniyle kontrol amacıyla hastane gözlem altına alındığı öğrenildi.

Maçtan dakikalar:

24. dakikada Darıca defansında rakibini çalımlayan Aziz, Berat ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın orta hakeminin verdiği penaltı kararının ardından meşin yuvarlağın başına Sedat geldi. Topu kalecinin soluna gönderen Sedat’ın şutunda kaleci Hasan’ın tokatladığı top ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada Ufukcan’ın sol kanattan çalımlarla girdiği ceza alanında 6 pas içine açtığı ortasında topla sırtı kaleye dönük buluşan Yunus’un, dönüp vurduğu şutunda defansı ve kaleci Hasan’ın solundan geçen top ağlarla buluştu: 2-0

44. dakikada Berat’ın 25 metreden vurduğu sert şutunda Nazilli defansında yaşanan karambolde kaleci Zekeriya’nın solundan ağlarla buluştu: 2-1

45. dakikada Aziz’in sol kanattan açtığı ortasında altı pas arka çizgisinde topa gelişine vuran Sedat’ın yarım volesinde meşin yuvarlak kaleci Hasan’ın üstünden ağlarla buluştu: 3-1

59. dakikada Ufukcan’ın sol kanada aktardığı topla buluşan İlyas rakip ceza alanına sokularak sert vurdu. Kaleci Hasan’dan dönen topa penaltı noktası üzerinde yarım vole vuran Aziz’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Hasan’ın solundan ağlarla buluştu: 4-1

67. dakikada Sedat’ın 30 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Hasan’ın tokatladığı top ağlarla buluştu: 5-1.

69. dakikada Aziz’in sol kanattan açtığı ortasında ceza yayı çizgisinde topla buluşan Sedat’ın aşırtma pasında topla buluşan Mert Çapar’ın kontrol edip vurduğu şutunda meşin yuvarlak kaleci Hasan’ın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 6-1

78. dakikada Mehmet Ersavaş’ın pasıyla buluşan Mert Çapar, rakip defansı peşine takarak yaklaşık 35 metre sürdüğü topla kaleci Hasan’ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 7-1

82. dakikada ceza sahası dışından Onuray’ın sert şutunda kaleci Zekeriya’dan dönen topu Faik tamamladı. Meşin yuvarlak kaleci Zekeriya’nın solundan ağlarla buluştu: 7-2.