SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

TFF 3. Lig: Pazarspor: 2 - Gölcükspor:2

Pazarspor, TFF 3. Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Gölcükspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Pazarspor: 2 - Gölcükspor:2

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Halil Erdoğan, Nuri Can Balkaya, Cenk Güngör

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Emre Akgün, Alperen Çağlayan (Can Efe Bozacı dk. 64), Erhan Şengül, Abdullah Şahin, Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 59), Efe Sayhan (Denizalp Özdemir dk. 46), Muhammed Baltacı, Mete Han Genç, Aziz Demir (Abdussamed Saymaz dk. 86), Ata Kurtuluş (Seçkin Fırıncı dk. 46)

TFF 3. Lig: Pazarspor: 2 - Gölcükspor:2 1

Gölcükspor: Mert Can Tunca, Abdulsamet Demirtürk, Erdin Üzer, Emir Kaan Baş, Emir Can Yusuf, Yağız Subaşı (Olcay Meydan dk. 56), Furkan Taştemir, Burak Başkaya, Yağız Efe Güloğlu (Efkan Kargoğlu dk. 83), Azat Çakar (Umut Karataş dk. 76), Orhan Yüksel

Goller: Emir Kaan Baş (dk. 3 k.k.), Erhan Şengül (dk. 71) (Pazarspor), Azat Çakar (dk. 43), Orhan Yüksel (dk. 55) (Gölcükspor)
Sarı kartlar: Emre Akgün, Erhan Şengül, Berat Kartal (Pazarspor), Yağız Subaşı, Erdin Üzer (Gölcükspor)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emre Belözoğlu: "Oyun anlamında üstün bir maç geçirdik"Emre Belözoğlu: "Oyun anlamında üstün bir maç geçirdik"
Karşıyaka, Bursaspor Basketbol'u zorlansa da yendi!Karşıyaka, Bursaspor Basketbol'u zorlansa da yendi!
Anahtar Kelimeler:
Pazarspor Gölcükspor tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

19 ilçe il olabilir!

19 ilçe il olabilir!

SON DAKİKA: 2. Başkan Metin Öztürk istifa etti! "Ölmüş anneme hakaret edildi"

SON DAKİKA: 2. Başkan Metin Öztürk istifa etti! "Ölmüş anneme hakaret edildi"

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı

Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı

15 milyon TL ediyordu: Sabah tarlaya gidince gördü

15 milyon TL ediyordu: Sabah tarlaya gidince gördü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.