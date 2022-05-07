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TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli oldu

07.05.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri ve yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında yapılacak.

TFF 3. Lig'de play-off yarı final 1. müsabakaları 12 ve 13 Mayıs, yarı final 2. müsabakaları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs'ta oynanacak.

TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final maçlarının programı şöyle:

1. Maçlar

12 Mayıs Perşembe:

1. Grup:

16.00 Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor (Hopa İlçe)

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Bolluca)

3. Grup:

16.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Fethiyespor (Of İlçe)

20.00 Orduspor 1967-İçel İdmanyurdu (Yeni Ordu)

13 Mayıs Cuma:

2. Grup:

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)

20.00 52 Orduspor-İskenderunspor (Yeni Ordu)

2. Maçlar

17 Mayıs Salı:

1. Grup:

16.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)

16.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

3. Grup:

20.00 Fethiyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Fethiye İlçe)

20.00 İçel İdmanyurdu-Orduspor 1967 (Mersin)

18 Mayıs Çarşamba:

2. Grup:

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)

16.00 İskenderunspor-52 Orduspor (İskenderun 5 Temmuz)

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