TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri ve yarı final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında yapılacak.
TFF 3. Lig'de play-off yarı final 1. müsabakaları 12 ve 13 Mayıs, yarı final 2. müsabakaları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs'ta oynanacak.
TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final maçlarının programı şöyle:
1. Maçlar
12 Mayıs Perşembe:
1. Grup:
16.00 Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor (Hopa İlçe)
16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Bolluca)
3. Grup:
16.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Fethiyespor (Of İlçe)
20.00 Orduspor 1967-İçel İdmanyurdu (Yeni Ordu)
13 Mayıs Cuma:
2. Grup:
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)
20.00 52 Orduspor-İskenderunspor (Yeni Ordu)
2. Maçlar
17 Mayıs Salı:
1. Grup:
16.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)
16.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
3. Grup:
20.00 Fethiyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Fethiye İlçe)
20.00 İçel İdmanyurdu-Orduspor 1967 (Mersin)
18 Mayıs Çarşamba:
2. Grup:
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)
16.00 İskenderunspor-52 Orduspor (İskenderun 5 Temmuz)
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