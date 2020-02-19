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TFF 3. Lig: Somaspor: 0 Nazilli Belediyespor: 0

AYDIN HABERLERİ  | 19.02.2020 16:03 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 24. Haftasında deplasmanda konuk olduğu Manisa temsilcisi Somaspor ile golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmayı Somaspor Kulüp Başkanı Mustafa Aydın, Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, Nazilli Belediyesi Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Nazilli ve Somaspor yöneticileri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte izledi.

Maçtan dakikalar:
10. dakikada; Mert Çapar’ın sol kanattan geliştirdiği atakta ceza yayına açılan topla buluşan Sedat’ın sert şutunda kaleci Muharrem’i aşan top yan direği sıyırarak auta çıktı.
18. dakikada; Mustafa’nın sağ kanattan defans arasına attığı topla buluşan Mehmet Uysal topu müsait pozisyondaki Mehmet Bağlı’ya bıraktı. Mehmet’in penaltı noktası üzerinden bekletmediği şutunda meşin yuvarlak kale direğini sıyırarak auta çıktı.
37. dakikada; Taner’in orta sahadan attığı uzun pasla buluşan Üzeyir’in ceza alanına sağ çaprazdan girer girmez vurduğu şutunda kaleci Zekeriya’yı aşan top üst direğe çarparak auta çıktı.
45+2. dakikada; Üzeyir’in sağ kanattan açtığı ortasında Nazilli defansında yaşanan karambolde topa dokunan Mustafa Aydoğdu’nun yerden doksana giden şutunu kaleci Zekeriya aynı güzellikte uçarak oyuna çeldi.
57. dakikada; Sinan’ın sağ kanatta aktardığı topla buluşan Yunus, topu bekletmeden ortaladı. 6 pas sol çizgisinde topla buluşan Mert Çapar’ın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
87. dakikada; Üzeyir’in sağ kanattan açtığı ortasında ceza alanı içinde topu göğsüyle kontrol edip yarım vole vuran Nurettin’in şutunda ağlara giden topu kaleci Zekeriya tokatladı. Zekeriya’nın tokatladığı top üst direğe çarparak kornere çıktı.
89. dakikada Ufukcan’ın orta sahadan defans arkasına attığı topla buluşan Mert Çapar’ın ceza alanı içi sol çaprazından vurduğu şutu kaleci Muharrem iki hamlede kontrol etti.

Stat Soma İlçe
Hakemler: Sercan Murat Gündüzler xxx, Fatih Pazı xxx, Erdi Abdulmecit Sayar xxx
Somaspor: Muharrem xxx, Burak xx, Muhsin xxx, Onur xxx, Ali xx, Mustafa xxx (Dk. 80 Melih xx), Mehmet Bağlı xxx (Dk.63 Muammer xx), Üzeyir xxx, Taner xx (Dk.69 Cafercan x), Nurettin xx, Mehmet Uysal xx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya xxx, Sinan xx, Mehmet xxx, Polat xx, Ufukcan xx, Sedat xxx (Dk.82 Fatih x), Aziz xxx (Dk.89 Tayfun x), Sergen xxx, İlyas xx, Mert xxx, Yunus xx (Dk.90+4 Oğuzhan ?)
Sarı Kartlar: Onur, Burak (Somaspor) İlyas, Aziz, Polat (Nazili Belediyespor)

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