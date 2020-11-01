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TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3

YALOVA HABERLERİ  | 01.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 7. haftasında Yalovaspor sahasında ağırladığı İçel İdmanyurduspor’a ikinci yarıda gelen gollerle 3-0 mağlup oldu. Yeşil-Kırmızılı ekip galibiyet hasretini sürdürürken Mersin temsilcisine 3 puanı getiren goller ise Ozan Pekdemir, Yaşar Çetin ve İsmail Köse’den geldi.

Saha: Yalova Atatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Mustafa Zıvalı xx, Giray Kara xxx
Yalovaspor: Ahmet Pekgöz xx, Yakup Kayış xx, Umut Kıral xx, Salih Kaan Kaplan xx, Burak Çınar xx (İbrahim Anıl Tekeli dk. 87 ?), Mustafa Serkan Demirel xx (Emrah Şahinçiftçi dk. 70 x), Suat Avcı xx, İlker Avşeren xx (Erhan Bal dk. 87 ?) Cemal Doğu xx (Yusuf Akdemir dk. 74 x), Oğuzhan Bozkurt xx (Ümran Zambak dk. 70 x), Alperen Topçular xx
İçel İdmanyurduspor: Sertaç Güzel xxx, Burak Bilgen xxx, Yaşar Çetin (Gülhan Özdemir dk. 72 xx), Burak Altındaş xxx, Fazlı Ayan xxx (İsmail Köse dk. 82 x), Uğur Ayhan xxx (Ömer Önder dk. 71 x), Caner Yılmaz xx (Hakkı Tosun dk. 46 xxx), Ekrem Aydemir xxx, Özer Ozan Pekdemir xxx (Furkan Zengin dk. 85 ?), Tunahan Ergül xxx, Aslan Gök xxx
Goller: Ozan Pekdemir (dk.48), Yaşar Çetin (dk. 50), İsmail Köse (dk. 85) (İçel İdmanyurduspor)
Sarı Kartlar: İlker Avşeren, Alperen Topçular, Cemal Doğu, Umut Kıral (Yalovaspor), Burak Altındaş, Burak Bilgen, Caner Yılmaz (İçel İdmanyurdu)

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