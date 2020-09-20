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TFF 3. Lig: Yalovaspor: 2 - Çatalcaspor: 6

YALOVA HABERLERİ  | 20.09.2020 19:01 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un ilk haftasında Yalovaspor sahasında Çatalcaspor’a 6-2 mağlup oldu.

Stat: Yalova Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz xxx, Ferhat Dalgıç xxx, Ferhat Çalar xxx
Yalovaspor: Ahmet Pekgöz x, Onurcan Küçük x, İbrahim Anıl Tekeli xx, Mehmet Murat Gülbaba xx, Burak Çınar x, Suat Avcı xx (Yunus Emre Aydemir dk.73 x), Emrah Şahinçiftçi x (Erhan Bal dk. 84 ?), Yusuf Akdemir xx (Alperen Topçular dk. 73 x), İlker Avseren x (Cemal Doğu dk. 53 x), Murat Çaydemir xx, Oğuzhan Bozkurt xx (Fatih Hüseyin Salım dk. 84 ?)
Çatalcaspor: Özgün Ali Köklü xxx, Bora Yelken xxx, Ahmet Batuhan Akyüz xxx, Burhanettin Çakırefe xxx (Muhammet Yılmaz dk. 80 ?), Mehmet Mert Özkaptan xxx (İsa Türk dk. 89 ?), Ramiz Ok xxx, Barış Dillioğlu xxx, Fırat Sezer xxx, Önder Akdağ xxx (Sabri Can Gülle dk. 88 ?), Mustafa Coşkun xxx (Alihan Bel dk. 80 ?), Yusuf Atasoy xxx (Anıl Kılıç dk. 88 ?)
Goller: Yusuf Akdemir (dk. 12), Oğuzhan Bozkurt (dk. 78), (Yalovaspor), Ahmet Batuhan Akyüz (dk.10), Mustafa Coşkun (dk. 22), Yusuf Atasoy (dk. 38), Burhanettin Çakır Efe (dk. 60 ve 71), Önder Akdağ (dk. 81) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: Suat Avcı (Yalovspor), Burhanettin Çakırefe(Çatalcaspor)

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