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TFF 3. Lig'de 2 maç oynandı

14.02.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig'de 2 maç oynandı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 25 ve 3. Grup'ta 22. hafta mücadelesi oynanan birer maçla tamamlandı.

Bu iki grubun kapanış maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup:

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

3. Grup:

Fethiyespor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 2-3

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