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TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi

30.06.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can: "4'er takım düşecekti, 3'er takım olarak değiştirdik"

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yer alan Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimi, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gelecek sezon 53 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de, 1 ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta ise 17 takım yer alacak. Yeni sezon 3-4 Eylül tarihlerinde başlayacak ve normal sezon, 29 Nisan 2023'te sona erecek.

- Can: "Kulüplerimizle sürekli iş birliği içinde olacağız"

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, törende yaptığı konuşmada, yeni sezonun birlik, beraberlik ve fair play içinde geçmesi dileğinde bulundu.

Kulüplerin sorunlarını bildiği belirten Can, "Sizin dertleriniz bizim dertlerimizdir. İnanın 15 gündür inanılmaz mesai harcıyoruz. Başkanımız Mehmet Büyükekşi alt liglere büyük önem veriyor. Buradan şu müjdeyi verebilirim, geçen seneki ücretler revize olacak. 4'er takım düşecekti, 3'er takım olarak değiştirdik. TFF yönetimi olarak, kulüplerimizle iş birliği içerisinde, güven, adalet, şeffaflık ilkesiyle hareket edeceğiz. Çözüm odaklıyız. Alt ligleri hep beraber daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

- Gruplar

1. Grup: 1922 Konyaspor, 1954 Kelkit Belediyespor, 52 Orduspor, Ağrı 1970 Spor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Belediye Derincespor, Belediye Kütahyaspor, Çatalcaspor, Edirnespor, Elazığspor, Eskişehirspor, İçel İdmanyurdu, Kalecik Futbol Kulübü, Karbel Karaköprü Belediyespor, Karşıyaka, Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor, Yomraspor

2. Grup: Alanya Kestelspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bayrampaşa, Bulvarspor, Darıca Gençlerbirliği, Elazığ Karakoçan, Ergene Velimeşespor, Eynesil Belediyespor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Iğdır Futbol Kulübü, Kahramanmaraşspor, Karaman Futbol Kulübü, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967, Turgutluspor, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor

3. Grup: 68 Aksaray Belediyespor, Akhisarspor, Arguvan Belediyespor, Artvin Hopaspor, Bergama Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Bursa Yıldırımspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Çankaya Futbol Kulübü, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Erbaaspor, Fatsa Belediyespor, Kepez Belediyespor, Muş 1984 Muşspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Osmaniyespor Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Siirt İl Özel İdaresi.

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