TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 3. Lig'de karşılaşmalar, 4 Eylül'de başlayacak. İlk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı maçları ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. TFF 3. Lig'de 13 ve 28. hafta karşılaşmaları, hafta içi oynanacak.

Üç grupta oynanacak ligde ilk hafta müsabakaları şöyle:

- 1. Grup

Şile Yıldızspor-Kalecik FK

Belediye Derincespor-Eskişehirspor

Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka

1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor

Belediye Kütahyaspor-Yomraspor

İçel İdmanyurdu-Amasyaspor 1968

52 Orduspor-Ağrı 1970

Edirnespor-Çatalcaspor

- 2. Grup

Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor

Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor

Kuşadasıspor-Kahramanmaraşspor

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan

Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği

Karaman FK-Turgutluspor

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967

Iğdır FK (BAY)

- 3. Grup

Akhisarspor-Arguvan Belediyespor

Kepez Belediyespor-Erbaaspor

Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor

Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor

68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor

Fatsa Belediyespor-Sapanca Gençlikspor

Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı

Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi

Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor

