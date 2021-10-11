TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde 7. haftanın programı şöyle:

- 1. Grup

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Batman Petrolspor-Karaman Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Elazığspor-Çatalcaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor (Dumlupınar)

14.00 Formül Erbaaspor-Kahta 02 (Erbaa İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe (Nevşehir Gazi)

14.00 Fatsa Belediyespor-Bergama Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Hendekspor-1954 Kelkit Belediyespor (Hendek Atatürk)

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor (Bolluca)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Başkent Gözgözler Akademi (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

- 2. Grup

Yarın:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Alemdağ)

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Yomraspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Kızılcabölükspor-Çarşambaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Düzcespor (Dağılgan)

14.00 Iğdır-52 Orduspor (Osmanlı)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Altındağspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bayrampaşa-İskenderunspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Kuşadasıspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Hacettepe-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yenimahalle Hasan Doğan)

- 3. Grup

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Kardemir Karabükspor-Belediye Derincespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Edirnespor-İçel İdmanyurdu (Edirne 25 Kasım)

14.00 Gümüşhanespor-Karşıyaka (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ceyhanspor-Ağrı 1970 (Ceyhan İlçe)

14.00 Ofspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Of İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Modafen (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Çankaya (Faruk Çelik)

14.00 Mardin 1969-Esenler Erokspor (Mardin 21 Kasım)

19.00 Orduspor 1967-Fethiyespor (19 Eylül)



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz