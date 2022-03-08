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TFF 3. Lig'de maçlar yarın oynanacak

08.03.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 1. ve 3. Grup'ta 26'ncı, 2. Grup'ta ise 29. hafta maçları yapılacak

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 26'ncı, 2. Grup'ta ise 29. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

1. Grup:

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Kelkit İlçe)

14.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Batman Petrolspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Kahta 02 Spor-Elazığspor (Kahta İlçe)

14.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Hopa İlçe)

14.00 Osmaniyespor FK-Bursa Yıldırımspor (7 Ocak)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Formül Erbaaspor (Kayseri Atatürk Yan Açık Saha)

14.00 Sancaktepe FK-Hendekspor (15 Temmuz)

14.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-Bergama Belediyespor (Polatlı İlçe)

14.00 Karaman Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Kemal Kaynaş)

2. Grup:

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Siirt Atatürk)

14.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bitexen Düzcespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Kızılcabölükspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Kızılcabölük)

14.00 Hacettepe-Darıca Gençlerbirliği (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Dağılgan)

14.00 İskenderunspor-52 Orduspor FK (İskenderun 5 Temmuz)

14.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Kalecik FK (Elazığ Doğukent)

14.00 Bayrampaşaspor-Yomraspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Çarşambaspor (Iğdır Şehir)

3. Grup:

13.00 Mardin 1969 Spor-Criptoswaps Edirnespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Esenler Erokspor-Kardemir Karabükspor (Esenler Erokspor)

14.00 Modafen-Çankaya FK (Alemdağ)

14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor (Fethiye İlçe)

14.00 Belediye Derincespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Orduspor 1967 (Başpınar)

14.00 İçel İdmanyurduspor-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor (Mersin)

14.00 Ağrı 1970 Spor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Karşıyaka-Büyükçekmece Tepecikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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