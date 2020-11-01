Tff 3.Lig: Fethiyespor 1- Yomraspor 0

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Yomraspor’u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Ağır Ceza Mahkmesi Başkanı Abdülkadir Ungan, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Yomraspor Başkanı Davut Atmaca ve iki takım yöneticileri şeref tribününden izlediler.

İzmir’deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için ve geçmiş dönem Başbakanlarından Mesut Yılmaz’ın vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fethiyespor locaları taraftarlara açıldı. Maçı yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu izledi.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Göksu Furkan Güngör xxx, Turgut Eran xxx, Sedar İla xxx

Fethiyespor: Serkan xx, Sabri xxx, Berkay Öztuvan x, (Dk. 46 Fatih Somucu x), Anıl Gir x, ( Dk.82 Murat x), Cemal xxx, (Dk.89 Kutay x) Yakup xxx, Bülent x, Ethem xx, Mert Özmen xx, Ali Han xxx, (Dk. 87 Serhat x), Anıl Arıcıoğlu xxx

Yomraspor: Abdullah x, Samet x, Hüseyin x, (Dk. 70 Abdulkadir ), Ahmet x, Mehmetcan x, Orhan x, Erhan x, (Dk. 72 Ömer x ), Şenol x, ( Dk.70 Mert Miraç Altıntaş x) , Ogün x, Fatih Kıran xx, Doğukan x (Dk. 79 Berkay Sezer x )

Goller: Dk. 60 Alihan (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk.23 Cemal (Fethiyespor), Dk. 26 Ogün (Yomraspor)