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Tff 3.Lig: Fethiyespor 2- Nazilli Belediyespor 1

MUĞLA HABERLERİ  | 20.09.2020 21:20 | Son Güncelleme

Misli Com 3.lig 2.

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.
Fethiyespor Nazilli Belediyespor maçını, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Nazilli Belediyespor yöneticileri ile birlikte izledi.
Maçtan Dakikalar
7’nci dakikada Fethiyespor’lu oyuncu Bülent önünde bulduğu topu, ceza sahası dışından topu kalaye gönderdi. Top üsten auta çıktı.
18’inci dakikada Cemali’in uzun pasında, ceza sahasına hareketlenen Anıl gir yakın mesafeden kafa vuruşu kaleci Zekeriya’nın yanında geçerek ağlar ile buluştu. 1-0
22’inci dakikada Aytaç’ın sürüklediği atakta, topu sahasındaki Muhammet Ali’ye aktardı bu oyuncunun topla gelişine vuruşunda top ağlara gitti 1-1
53’üncü dakikada Serhat’ın sert şutunda savunmadan seken topu takip eden Anıl Arıcıoğlu düzgün bir vuruşla top ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Barış Çardak xx, Abdurrahim Gargi xx
Fethiyespor: Serkan xxx, Sabri xx, Anıl Gir xx,(Dk. 82 Hayrullah x), Cemal xx, Turgay xx, (Dk. 70 Berkay xx), Bülent xx, Harun xx, (Dk.82 Murat x), Mert Özmen xx, Erkan xx, (Dk. 70 İbrahim xx), Yasin x, (Dk. 40 Serhat xx) Anıl Arıcıoğlu xxx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Sinan xx, Oktay xx, Mehmet Ersavaş xx, Polat xx, Muhammet Ali xx,(Dk. 57 Murat Can xx), Berkay xx, Mehmet Akif Şerefoğlu xx (Dk. 57 Bünyamin xx),, Zafer xx, (Dk. 64 Ufukcan xx), Aytaç xx, Mert Çapraz xx (Dk.87 Hasan x)
Goller: Dk. 18 Anıl Gir, Dk. 53 Anıl Arıcıoğlu ( Fethiyespor), Dk.22 Muhammet (Nazilli Belediyespor )
Sarı Kartlar: Dk. 34 Cemal, Dk. 84 Serhat ( Fethiyespor), Dk. 65 Polat ( Nazilli Belediyespor)

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