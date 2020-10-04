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TFF 3.Lig: Fethiyespor 3- Yozgatspor 1959 FK 0

MUĞLA HABERLERİ  | 04.10.2020 22:11 | Son Güncelleme

TFF 3.lig 2.

TFF 3.lig 2. grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Yozgatspor 1959 FK 3-0 mağlup etti.
Fethiyespor Yozgatspor 1959 FK maçını, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Yozgatspor 1959 FK yöneticileri ile birlikte izledi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada hızlı gelişen atakta topla buluşan Serhat ceza sahası çizgisi üzerinden düzeltip vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.

7. dakikada Fethiyespor atağında Yozgatspor ceza sahası karıştı. İlk olarak kaleci Göksal golü önledi. Sonrasında defans topu ceza sahası dışına çıkaramadı. Yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştıramadığı topu kafayla tamamlayan Anıl Gir topu ağlara yolladı. 1-0
30. dakikada Fırat’ın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.
40. dakikada ceza sahasına yaklaşan Bülent sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Göksal iki hamlede topa sahip oldu.
45+2. dakikada Berkay’ın kullandığı köşe atışında Yozgatspor ceza sahasında savunmadan seken topu Anıl Gir kafa ile kaleye gönderdi. Defans oyuncularına da çarpan top filelerle buluştu. 2-0
56. dakikada hızlı atakla ceza sahasına giren Fethiyespor’da Serhat topu ağlarla buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle hakem golü vermedi.
69. dakikada Anıl Gir’in ceza sahasına ortasında Göksal zamanında bir müdahale ile topa sahip oldu.
74. dakikada Anıl Arıcıoğlu’nun ceza sahası dışından şutunda top kaleci Göksal’da kaldı.
75. dakikada Fırat’ın sert şutu direkten döndü. Pozisyonun devamında Çağrı’nın şutunda Bülent’e çarpan top kornere çıktı.
90+1 dakikada Ceza alanın giren Anıl Arıcıoğlu, ceza alanı içinde top vurdu, top savunma oyuncusunun eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu yapan Anıl Arıcıoğlu topu ağlar ile buluşturdu. 3-0

Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Ozan Ergün xxx, Sefa Özcan xxx, İsmail Semih İleri xxx
Fethiyespor: Serkan xxx, Sabri xxx, Berkay xxx, (Dk. 82 Murat x), Anıl Gir xxxx, ( Dk. 90 İbrahim x), Cemal xxx, ( Dk. 90 Kutay x ), Bülent xxx, Harun xx, (Dk.46 Fatih xx), Serhat xxx, (Dk. 58 Yasin xx), Mert xxx, Erkan xx, Anıl Arıcıoğlu xxx
Yozgatspor 1959 FK: Göksal xx, Semih xx, Burak xx, Ali xx, (Dk. 79 Alihan x), Beytullah xx, (Dk. 46 Arif x), Selim xx,(Dk. 46 Çetin x), Ahmet xx, Çağrı xx Metin xx, Kasım xx, Mehmet xx (Dk.79 Seyit x),
Goller: Dk.7, 45+2 Anıl Gir, 90+1 Anıl Arıcıoğlu ( Fethiyespor ),
Sarı Kartlar: Dk. 54 Mehmet (Yozgatspor 1959 FK), Dk. 55 Mert, Dk. 88 Serkan (Fethiyespor)

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