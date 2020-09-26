YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. TFF 3.Lig; Muğlaspor:0 52 Orduspor: 1

TFF 3.Lig; Muğlaspor:0 52 Orduspor: 1

MUĞLA HABERLERİ  | 26.09.2020 18:41 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin ikinci maçında kendi sahasında 52 Orduspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
Maça hızlı başlayan taraf 52 Orduspor oldu. Karşılaşmanın 4’üncü dakikasında Orduspor’lu Muhammed Emin’in uzaktan kaleye gönderdiği serbest vuruşu kaleci Barış çıkardı.
Maçın ilk golü 19. dakikada Orduspor’dan geldi. Orduspor’lu Muhammed Emin’in defanstan dönen topu ceza alanı dışından kaleye gönderdi, top ağlarla buluştu 0-1
34. dakikada sol taraftan Polat’ın kestiği ortayı gelişine vurarak kaleye gönderen Süleyman’ın şutu az farkla dışarı çıktı. İlk yarı Orduspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın ikinci yarısında ilk önemli atak Orduspor’dan geldi. 51. dakikada sağ kanatta Gökhan ara pası ile topu Gürkan’la buluşturdu. Gürkan’ın ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Şükrü’nün kale önünden vuruşu az farkla dışarı çıktı.
73. dakikada Muğlaspor net fırsatı kaçırdı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Burak Yılmaz havalanan topu boş kaleye gönderdi. Topu son anda Orduspor savunması çıkardı. Maç 1-0 Orduspor üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Sekan Gürbüz xx, Musa Murat Emre xx, Yunus Yıldız xx
Muğlaspor: Barış Başkan x, Mehmet Yeniler x, Süleyman Çelik x (Dk 80 Atakan Akbulut?), Mümin Aysever x, Cantürk Güngör x, Burak Yılmaz x (Dk 80 Ömer Buğdaycı ?), Erol Aydın x (Dk 57 İbrahim Can Köse x), Zeki Sinanoğlu x (Dk 57 Nizamettin Emirhan Kılıç x), Polat Ertek x, Muhammed Emel x, Osman Kocaağa x (Dk 71 Emre Yıldırım ?)
Yeni Orduspor: Cantuğ Temel xx, Gürkan Arslan xx, Şükrü Kaan Kılıçaslan xxx, Oğuzhan Birden x (Dk 58 Hakan Yüce x), Gökhan Berkay Yıldız x (Dk 70 Efe Kağan Kayahan x Dk 86 Volkan Akyıldız x), Muhammed Emin Balcılar xx, Emrullah Sarıhasanoğlu xx, Gökhan Özer x (Dk 86 Emre Adiloğlu x), Eşref Korkmazoğlu xx, Hakan Doğru xx, Yusuf Avcılar xx
Gol: Dk.19 Muhammed Emin Balcılar (52 Orduspor)
Sarı Kartlar: Emrullah Sarıhasanoğlu, Gökhan Berkay Yıldız (Orduspor), Mehmet Yeniler, Muhammed Emel, Cantürk Güngör (Muğlaspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Ünye’ye Büyükşehir eli
Ünye’ye Büyükşehir eli
Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme
Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme
MHP Tuşba 3. olağan kongresi yapıldı
MHP Tuşba 3. olağan kongresi yapıldı

Muğla Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:51
Öğle
13:03
İkindi
16:26
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Daş Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yeni öğrenciler otogarda karşılandı
Yeni öğrenciler otogarda karşılandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Digitürk Genel Müdürü Ertan Özerdem’in Acı Günü
Digitürk Genel Müdürü Ertan Özerdem’in Acı Günü
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.