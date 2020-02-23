YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0

MALATYA HABERLERİ  | 23.02.2020 17:43 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grubu’n 25.

TFF 3.Lig 3.Grubu’n 25. haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
19.dakikada Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Emre’nin vuruşunda Nevşehir Belediyespor defans oyuncusu topu topu çizgiden çıkartarak mutlak bir gol pozisyonuna engel oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda da karşılıklı atakların geliştiği müsabakada gol sesi çıkmadı ve müsabakada her iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.
Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu saha
Hakemler: Volkan Şeker xx, Metin Cebeci xx, Metin Yalçın xx
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah xx, Mustafa xx, Vedat xx, Ali Kemal xx (Dk.82 Halil İbrahim ?), Deniz xx, Savaş xx, Erhan xx, İbrahim xx, İsmail xx, Emre xx (Dk.82 Muhammed ?), Emrah xx (Dk.61 Alpay x)
Yedekler: Timur Çakıroğulları, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Alpay Aldemir, Yunus Emre Eserdi, Muhammed Öztürk, Sıddık Çelik
Teknik Sorumlu: Alaatin Gülerce
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xx, İlker xx, Ziya xx, Youssef xx, Mehmet xx (Emre Dk.66 x), Onur xx, Ethem xx, Savaş x (Muhammed Emin Dk.46 x ), Berke xx (Oktay Dk.73 x), Yasin xx, Okan xx
Yedekler: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Emre Gemici, Muhammed Emin Balcılar, Sinan Uzun, Oktay Gümüş
Teknik Sorumlu: Uğur Balcıoğlu
Sarı Kartlar: Erhan, Halil İbrahim (Yeşilyurt Belediyespor) - Muhammed Emin, Yasin (Nevşehir Belediyespor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar varİran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar var
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Mersin’de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin’de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek

Köy halkı çamurlu ve bozuk yoldan kurtulmak istiyor

Köy halkı çamurlu ve bozuk yoldan kurtulmak istiyor

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ’başkomutana mektuplar’ kampanyası

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ’başkomutana mektuplar’ kampanyası

Malatya Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:45
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Anadolu Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.