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TFF acı haberi açıkladı! 2008 doğumlu futbolcu Verda Demetgül, depremde vefat etti

10.02.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin tek yürek olduğu asrın felaketi olarak adlandırılan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde bölgeden üzücü haberler de maalesef gelmeye devam ediyor. Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül, meydana gelen depremlerde hayatını kaybetti.

TFF acı haberi açıkladı! 2008 doğumlu futbolcu Verda Demetgül, depremde vefat etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

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TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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Türkiye Futbol Federasyonu, genç futbolcunun vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, "Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül'ün ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Verda Demetgül'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Onvo Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.

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