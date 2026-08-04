TFF açıkladı! Dünyaca ünlü hakem MHK'da göreve başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu bünyesinde dikkat çeken bir görevlendirmeyi duyurdu. Dünya futbolunun önde gelen hakemlerinden Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türk hakemliğinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı." ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

İngiltere Futbol Federasyonu çatısı altında uzun yıllar üst düzey müsabakalarda görev yapan Anthony Taylor, 2013 yılından itibaren FIFA kokartı taşıdı. Premier League'in en istikrarlı hakemlerinden biri olarak gösterilen deneyimli isim, kariyerinde FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda birçok önemli karşılaşmayı yönetti.

Taylor, uluslararası arenada 2022/2023 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, 2021 UEFA Uluslar Ligi Finali ve 2020 UEFA Süper Kupa Finali'nde düdük çalarken, İngiltere'de ise 2015 EFL Cup Finali, 2015 FA Community Shield, 2017 ve 2020 Emirates FA Cup finalleri ile 2018 Championship Play-off Finali'nde görev aldı.

TÜRK HAKEMLİĞİNİN GELİŞİMİNE LİDERLİK EDECEK

Yeni görevinde üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerini planlayacak olan Anthony Taylor, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analizleri ve geri bildirim mekanizmalarının geliştirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürütecek. Deneyimli futbol adamı ayrıca UEFA ve FIFA standartlarına uygun hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına da öncülük edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında, “Türkiye Futbol Federasyonu, Anthony Taylor'ın sahip olduğu uluslararası bilgi birikimi ve üst düzey tecrübenin Türk hakemliğinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanmakta olup, yeni görevinin Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni eder” denildi.