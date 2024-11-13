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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan MHK çıkışı! Avrupa'daki örnekleri de hatırlattı: "Kulüpler Birliği'ne devredebiliriz"

13.11.2024 14:34
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Mehmet Büyükekşi'nin yerine TFF Başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan MHK açıklaması! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile birlikte kameraların karşısına geçen Hacıosmanoğlu; 'Kulüpler istiyorsa, Avrupa'da örnekleri var, MHK yönetimini Kulüpler Birliği'ne devredebiliriz.' dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan MHK çıkışı! Avrupa'daki örnekleri de hatırlattı: "Kulüpler Birliği'ne devredebiliriz"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Kulüpler istiyorsa, Avrupa'da örnekleri var, MHK yönetimini Kulüpler Birliği'ne devredebiliriz."

"DEVREDEBİLİRİZ"

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "MHK yönetimini Kulüpler Birliği'ne vermeye hazırız. Futbolda çarpık bir düzen var. Bu düzeni düzeltebilir miyiz diye mücadele ediyoruz."

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

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Yabancı hakem hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK Semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak, alternatif planlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

"YAPAMAZSAK BIRAKIRIZ"

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Hacıosmanğlu, "MHK'yi kulüpler birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var. Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nın yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa, belli bir noktada bırakırız! Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder." dedi.

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tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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