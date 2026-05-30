TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan zehir zemberek sözler: "Türkiye yabancı çöplüğü değil!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor ekranlarında katıldığı özel yayında Türk futbolunun sıcak gündemine dair çok net ve sert mesajlar verdi. Yabancı kuralı konusunda kulüplere taviz verilmeyeceğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, yasa dışı bahis soruşturmasında sıranın yöneticilere geldiğini duyurdu.

MONTELLA İLE UZUN YILLAR DEVAM

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik eleştirilere kalkan olan Hacıosmanoğlu, İtalyan çalıştırıcıyla yola uzun yıllar devam etmek istediklerini belirtti. TFF Başkanı, "Vincenzo Montella müthiş bir insan! Doğru giden işi eleştirebilir insanlar. Hocamız, uzun süre burada olacaktır diye düşünüyorum. Bu çocuklarla birlikte, daha da gençleri katarak 3-4 turnuva daha Milli Takım'ın başında kalır." diyerek istikrar vurgusu yaptı.

BAHİS SORUŞTURMASINDA 5 BİN İSİM! SIRA YÖNETİCİLERDE

Spor kamuoyunu yakından ilgilendiren yasa dışı bahis soruşturmasına dair çok çarpıcı detaylar paylaşan Hacıosmanoğlu, sürecin Dünya Kupası sonrasına bırakılacağı iddialarını yalanladı. Hacıosmanoğlu, "Dünya Kupası'ndan sonra işlem yapılacak diye bekleyen bir şey bizde yok! Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz? Oyuncu, menajer, masör, doktor, antrenör... Bütün dosyaları yaptık. 5 bine yakın isim var. Sıra yöneticilere ve başkanlara geldi. Önümüzdeki hafta isimler geldikten sonra resmi müracaatımızı Spor Toto'ya yapacağız." ifadelerini kullandı.

10+4 YABANCI KURALI İSYANI: "POSASI ÇIKMIŞ OYUNCULAR GETİRİYORSUNUZ"

Kulüplerin 10+4 yabancı kuralına yönelik eleştirilerine sert bir dille yanıt veren TFF Başkanı, kimseye 12+4 için söz vermediklerini açıkladı. Kulüp başkanlarına "Eski alışkanlıklarınızı bırakın" diye seslenen Hacıosmanoğlu, "Bizim dört büyüklerle iyi geçinip koltukta kalma derdimiz yok. Bu kuralı geçen sene açıkladık. 12+4 ile devam etsek, sorunları mı düzeliyor? Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun! Kulüpler borç batağında! Türkiye'de futbolcu mu yok? Posası çıkmış oyuncuları getiriyorsunuz, ne oluyor? Lamine Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız var..." diyerek altyapıya ve gençlere şans verilmesi gerektiğini savundu.

TROLLER VE KÜFÜRLERE SERT TEPKİ: "ANASINDAN DOĞMADI"

Son dönemde şahsına yönelik sosyal medyada yürütülen kampanyalara ve edilen küfürlere çok sert tepki gösteren Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Başarı yakalamak için insanları insanların önüne atabilirsiniz. Paralı troller tutabilirsiniz. İşlemediğimiz suçtan, kendi eksikliklerinizden bizi toplum önüne atıyorsunuz! O yapılanların binde birini, benim yüzüme karşı yapacak adam daha anasından doğmadı. Trollerle ölmüş anneme küfür ettiriyorsunuz! Yaradan her şeyi görüyor!"