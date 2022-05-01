TFF Başkanı Servet Yardımcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yardımcı, TFF'nin internet sitesinde paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar birlik beraberliğimizi pekiştiren, sunduğu hoşgörü ortamıyla toplumumuzun bağlarını güçlendiren ve millet olarak manevi değerlerimizi en güzel şekilde yaşamamıza imkan veren en özel günlerdir. Bu bayramın spor ailemizin daha da kenetlenmesine ve futbolun birleştirici gücünü bir kez daha görmemize vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla Ramazan Bayramı'mızın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, futbol ailemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle tebrik ediyorum."

