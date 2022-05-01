YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TFF Başkanı Servet Yardımcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

TFF Başkanı Servet Yardımcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

01.05.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Servet Yardımcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yardımcı, TFF'nin internet sitesinde paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar birlik beraberliğimizi pekiştiren, sunduğu hoşgörü ortamıyla toplumumuzun bağlarını güçlendiren ve millet olarak manevi değerlerimizi en güzel şekilde yaşamamıza imkan veren en özel günlerdir. Bu bayramın spor ailemizin daha da kenetlenmesine ve futbolun birleştirici gücünü bir kez daha görmemize vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla Ramazan Bayramı'mızın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, futbol ailemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Konya'da sağanak etkili olduKonya'da sağanak etkili oldu
Erzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldıErzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:17
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:07
Yatsı
21:39
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.