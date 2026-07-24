TFF'de sürpriz karar! Yollar resmen ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) köklü bir değişime gitti. TFF'nin, geride bıraktığımız dönemde tartışmaların odağında yer alan Portekizli hakem eğitimcilerinin biletini kestiği iddia edildi.

PORTEKİZLİ DİREKTÖRLERLE YOLLAR AYRILDI

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; TFF yönetimi, MHK Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo ve VAR Direktörü Joao Capela'nın görevlerine son verdi. 2026-27 sezonu öncesi alınan bu flaş ayrılık kararı futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"EYYAM SONLARINI HAZIRLADI"

Ayrılık kararının perde arkasına dair sert ifadeler kullanan Ömer Faruk Ünal, Portekizli eğitimcilerin UEFA normlarından uzaklaşarak eyyam yaptıklarını ve baskılara boyun eğdiklerini savundu. Ünal'ın yazısında öne çıkan eleştiriler ve ayrılığın gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

Avrupa'da sıfır ilerleme: Avrupa'da görev alan Türk hakemleri, bu süreç boyunca hiçbir gelişim gösteremedi.

UEFA yerine Riva'nın tavrı: Eğitim ve yorumlar evrensel UEFA standartlarına göre değil, Riva'dan gelen isteklere göre şekillendi.

Cezalarda çifte standart: VAR müdahalesi yiyen hakemlerin cezaları ertelendi; maç atamaları hakemlerin eğitim başarılarına göre değil, eyyama dayalı kararlarla yapıldı.

Bağımsız olmayan sistem: TFF Başkanı'nın iki dudağı arasına sıkışan, bağımsızlıktan uzak bir eğitim modeli benimsendi.

Söylem değişiklikleri: Gelen baskılar sonucunda, Portekizli direktörler eğitimde verdikleri bilgileri televizyon ekranlarında defalarca değiştirmek ve revize etmek zorunda kaldı.