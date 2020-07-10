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TFF'den flaş açıklama! Hakemlerden birinde koronavirüs tespit edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

TFF, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedbir amaçlı karantinaya alındığını açıkladı.

TFF'den flaş açıklama! Hakemlerden birinde koronavirüs tespit edildi

TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin dün gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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