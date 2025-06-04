SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF'den iki önemli değişiklik: Hem futbolcuları hem kulüpleri ilgilendiren tarihi kararlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bazı kural ve talimatlarda değişikliğe gitti. İki farklı konuda karar alındı. Alınan karara göre futbolcular, kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Bir diğer karara göre ise, kulüpler, futbolcularla yaptığı sözleşmelerdeki tüm kazanım ve harcamaları TFF'ye bildirecek.

TFF'den iki önemli değişiklik: Hem futbolcuları hem kulüpleri ilgilendiren tarihi kararlar
Mustafa Fidan

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan değişikliklere göre, kırmızı kartların infazında değişiklik yapıldı.

LİGDE KIRMIZI KART GÖREN FUTBOLCUNUN KUPADA MAÇA ÇIKMA DEVRİ BİTİYOR

Futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.
pfdk-cezalari-acikladi-kupada-derbinin-faturasi-agir-oldu-9646

KULÜPLER TFF'YE BİLDİRECEK

Diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek.

(AA)

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ebrar Karakurt Eczacıbaşı'ndaEbrar Karakurt Eczacıbaşı'nda
PFDK'dan Süper Lig'in 5 ekibine cezaPFDK'dan Süper Lig'in 5 ekibine ceza
Anahtar Kelimeler:
TFF Türkiye Futbol Federasyonu tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tahliyeler başlıyor! İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Tahliyeler başlıyor! İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

TFF'den iki önemli değişiklik

TFF'den iki önemli değişiklik

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya…

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya…

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması! "Ne dediyse haklı çıktı"

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması! "Ne dediyse haklı çıktı"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.