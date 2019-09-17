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TFF Dış İlişkiler Kurulu üyesi Buse Arıcı'nın skandal videosu ortaya çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

TFF Dış İlişkiler Kurulu üyesi Buse Arıcı'nın skandal videosu ortaya çıktı. Fenerbahçe formasıyla video çeken Buse Arıcı'nın "Bu yıl var ya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper. Analarını ...." ifadelerini kullanması herkesi ayağa kaldırdı.

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın Dış İlişkiler Kurulu üyesi olan kızı
Buse Arıcı'nın sosyal medyaya düşen görüntüsü futbol kamuoyunda infial yarattı.

Buse Arıcı'nın Fenerbahçe formasıyla çektiği videoda "Bu yıl var ya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper. Analarını ...." ifadelerini kullanması büyük tepki gördü. ,

TFF Dış İlişkiler Kurulu üyesi Buse Arıcı'nın skandal videosu ortaya çıktıTFF Dış İlişkiler Kurulu üyesi Buse Arıcı'nın skandal videosu ortaya çıktı

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyadan Abdurrahman Arıcı ve Buse Arıcı'ya tepkiler yağdı. Konunun en önemli muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ise henüz hiçbir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Buse Arıcı Fenerbahçe tff TFF Dış İlişkiler Kurulu Abdurrahman Arıcı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şampiyon Fenerbahçe
İMPARATOR boş yere demedi o cümleleri.Şike yaptıkları ortada zaten.TFF başkanı fenerbahçe resminin önünde poz verir üyelerinin hepsi diğer takımlara küfür eder.Allah büyük
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