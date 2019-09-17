TFF Dış İlişkiler Kurulu üyesi Buse Arıcı'nın skandal videosu ortaya çıktı

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın Dış İlişkiler Kurulu üyesi olan kızı

Buse Arıcı'nın sosyal medyaya düşen görüntüsü futbol kamuoyunda infial yarattı.

Buse Arıcı'nın Fenerbahçe formasıyla çektiği videoda "Bu yıl var ya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper. Analarını ...." ifadelerini kullanması büyük tepki gördü. ,

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyadan Abdurrahman Arıcı ve Buse Arıcı'ya tepkiler yağdı. Konunun en önemli muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ise henüz hiçbir açıklama gelmedi.