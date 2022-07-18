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TFF Hukuk kurullarının tanıtım toplantısı, 20 Temmuz'da Riva'da yapılacak

18.07.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Hukuk kurullarının tanıtım toplantısı, 20 Temmuz'da Riva'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hukuk kurullarının tanıtım toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulundan oluşan hukuk kurullarının başkan ile üyelerinin tanıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı toplantının saat 16.00'da başlayacağı aktarıldı.

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